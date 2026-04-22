-Acidente mata oito em Goiás (1.3401191)\nCinco pessoas que estavam em uma van e morreram no acidente que matou oito pessoas voltavam de um velório. O acidente aconteceu na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, na manhã de terça-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, morreram também o motorista da van e o auxiliar dele. Em outro veículo, uma picape, morreu uma mulher. Uma familiar dos passageiros da van disse que eles retornavam da Bahia para São Paulo (veja vídeo acima).\nEles fretaram a van para ir até o velório, fretaram para ir e voltar até São Paulo, a casa deles. Já tinha uma tia nossa que faleceu e a gente ficou muito sentido por ela. Aí do nada receber essa notícia que sete morreram, foi bem pesado”, disse Marionita Souza, tia e prima de pessoas que estavam na van, em entrevista à TV Anhanguera.