Famílias denunciam que sepulturas de parentes foram violadas para o enterro de outros corpos sem autorização no Cemitério Municipal de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Em entrevista à TV Anhanguera, os familiares contaram que só descobriram a situação no momento que foram enterrar outros parentes. A Polícia Civil investiga o caso.\nNo jazigo da minha família, onde tem seis pessoas sepultadas, sepultaram uma pessoa sem autorização da minha família e não sei se retiraram os restos mortais. Houve um óbito na minha família e o funcionário da prefeitura abriu e constatou que tinha um corpo no jazigo da minha família”, relatou Jovanio Trindade.\nEm nota, a Prefeitura de Trindade disse que os enterros realizados em jazigos no Cemitério Municipal “ocorrem apenas mediante apresentação da documentação obrigatória e que nunca foram violadas nenhuma sepulturas”.