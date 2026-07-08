Rosely Ferreira Silva morreu aos 49 anos vítima de câncer (Reprodução / Instagram Rosely Ferreira)\nA farmacêutica Rosely Ferreira Silva, de 49 anos, morreu nesta quarta-feira (8), vítima de câncer linfoma de células B, responsáveis pela defesa do organismo. Querida e conhecida na cidade de Goiás, no centro goiano, a profissional trabalhou por 20 anos na profissão e é lembrada pelo carinho e atenção aos clientes.\nAo POPULAR, a filha da farmacêutica, Paula Jaciara Ferreira, informou que sua mãe descobriu a doença em maio, quando passou mal pela primeira vez. Ela chegou a ficar internada por 26 dias em um hospital particular de Goiânia e depois na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Araújo Jorge, onde permaneceu desde a última sexta-feira (4). No entanto, à 0:59h desta quarta-feira, ela não resistiu à doença e faleceu.