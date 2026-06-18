-Depoimento do delegado Albernaz (1.3423400)\nUma farmacêutica de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, foi presa pela suspeita de comercializar e aplicar uma vacina com o prazo de validade expirado em um bebê de seis meses. O caso ocorreu em uma farmácia da cidade e foi descoberto pelo próprio pai da criança (Confira relato do delegado acima).\nPor não ter o nome divulgado pela polícia, não foi possível localizar a defesa da suspeita.\nSegundo as investigações conduzidas pela 1ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia (2ª DRP), o pai do bebê desconfiou da situação e, logo após o atendimento, solicitou as embalagens dos imunizantes que haviam sido aplicados no filho. Ao conferir os rótulos, ele notou que uma das vacinas estava vencida e procurou a delegacia para registrar a denúncia.