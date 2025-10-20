Todos podem pegar a quantidade de milho que quiserem, desde que não usem para a venda. (Arquivo pessoal/ Sonea Stival)\nUma fazenda localizada às margens da BR-060, próximo ao município de Acreúna, na região sudoeste de Goiás, realiza distribuição de milho para a comunidade há 25 anos. A Fazenda Canadá, que pertence ao produtor rural Wander Carlos de Souza, já se tornou referência para os moradores.\nInicialmente realizada em uma propriedade menor próxima a Arantina, Minas Gerais (MG), a ação ganhou novas proporções. Nos últimos cinco anos, o projeto foi transferido para uma fazenda maior em Goiás e, há dois anos, foi expandido para todos os viajantes que passam pela rodovia, devido à crescente procura.\n-Webstories Fazenda distribui milho de graça para a comunidade, em Acreúna (1.3326294)\nColheita solidária