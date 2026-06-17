A fazenda onde ficavam os transmissores e antenas do extinto Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado (Cerne), no loteamento Bela Goiânia, na capital, foi leiloada em maio com um servidor morando no local. A área de 120 mil metros quadrados, denominada Retiro/Bananal, fica na região norte da capital e foi arrematada por R$ 8,15 milhões, o lance mínimo exigido no edital.\nO Cerne é uma estatal que está em liquidação por meio da Empresa Estadual de Processamento de Dados de Goiás (Prodago). O edital para o leilão da área onde estavam os transmissores foi publicado em abril deste ano. O documento previa que o imóvel seria arrematado com a inclusão das edificações existentes nele, o que abrange as torres metálicas que permanecem lá e, agora, são de responsabilidade de quem comprou a fazenda no leilão. A empresa Leilões Centro-Oeste, responsável pelo certame, não informou quem arrematou a área, sob a justificativa de que os dados estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).