A Fazenda Conforto, que sediou um evento sobre agronegócio e confinamento de bois, reuniu mais de 700 convidados. O evento “Conforto Experience” reuniu grandes nomes da pecuária nacional, em Nova Crixás, na região norte do estado.\nEm entrevista ao POPULAR, Leandro Marmo, CEO do escritório João Domingos Advogados, contou que o evento reuniu ao todo cerca de 750 pessoas, superando a primeira edição.\nO evento é muito exclusivo, podiam entrar somente aquelas pessoas que receberam o convite. Participar da Conforto Experience é, sem dúvida, viver uma experiência única. Hoje, o evento já se consolida como um dos poucos do Brasil capaz de reunir grandes nomes da pecuária nacional em um só lugar”, afirmou.\n-Vídeo aviões estacionados em fazenda (1.3407479)\nO evento “Conforto Experience”, que celebrava os 30 anos da Fazenda Conforto, tinha o objetivo de promover a troca de conhecimento, inovação e relacionamento entre os principais atores do agronegócio brasileiro e viralizou nas redes sociais com a imagem de mais de 30 aeronaves estacionadas (assista ao vídeo acima).