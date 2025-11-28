Fazendeiro que teria sido responsável pelo disparo que atingiu Roberto Pereira da Silva, de 48 anos (Divulgação / PM)\nO fazendeiro Elizete Pereira de Faria, condenado por matar um funcionário de outra propriedade, em Mutunópolis, no norte goiano, fugiu durante o próprio julgamento e foi preso dias depois na fazenda da família. De acordo com a Polícia Militar (PM), no dia do júri, o homem foi ao Fórum da Comarca de Mara Rosa, acompanhado das filhas e de seus dois advogados, mas desapareceu antes de ser dada a sentença.\nAo POPULAR, a defesa do fazendeiro, representada pelos advogados Jean Rodrigo Nunes Leal e Joás de França Barros, informou que a prisão ocorreu após seu cliente entrar em contato dizendo que iria se apresentar. Os advogados disseram que acionaram a PM para cumprir o mandado (veja a nota completa no final da matéria).