Um fazendeiro de 55 anos foi assassinado a facadas e o suspeito, um vaqueiro, foi preso, em Montividiu, no sudoeste de Goiás. A vítima foi identificada como Jomar Silva Cruvinel. O delegado responsável pelo caso, Carlos Batista, disse que investiga a motivação do crime.\nSegundo o investigador, o homem foi preso no mesmo dia do crime, no último dia 21. Durante o depoimento, conforme Batista, o investigado ficou em silêncio na delegacia. O delegado salientou que ele segue detido após a Justiça decretar a prisão preventiva dele. O suspeito foi defendido pela Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO). Ao POPULAR, o órgão enviou uma nota.\nAssista outras cenas da prisão do suspeito em vídeo da TV Anhanguera: Fazendeiro é morto a facadas em Montividiu\nA Defensoria Pública do Estado de Goiás informa que representou o investigado durante a audiência de custódia, cumprindo seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular, e não comentará o caso", cita trecho do comunicado (veja íntegra ao final desta reportagem).