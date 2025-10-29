-VÍDEO: Fazendeiro é preso suspeito de causar incêndio de grandes proporções em Quirinópolis (1.3330026)\nUm fazendeiro foi preso suspeito de provocar um incêndio que destruiu cerca de 1.000 hectares de vegetação nativa na região da Serra das Antenas, em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás. A prisão foi realizada pela Polícia Civil (PC) de Goiás nesta terça-feira (28), em Uberlândia, Minas Gerais, onde o suspeito estava após deixar o estado.\nO nome do suspeito não foi divulgado. Por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa. Ele será indiciado por crime ambiental de grandes proporções e pode ser condenado a pena de reclusão, multa e obrigação de reparar os danos, segundo a PC.\nDe acordo com as investigações, o fogo começou no dia 26 de setembro de 2025 dentro da fazenda do suspeito. As chamas se espalharam rapidamente a partir do dia 29, atingindo áreas de preservação permanente, vegetação típica do cerrado e propriedades vizinhas.