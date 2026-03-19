O fazendeiro João Lobo Neto, de 71 anos, que morreu em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, na segunda-feira (16), era apaixonado por esportes e um dos pioneiros do ciclismo na cidade, segundo a família. A causa da morte dele não foi divulgada.\nEle jogou futebol por muitos anos e foi pioneiro no ciclismo em Inhumas. Parou de pedalar há pouco tempo. Gostava muito de pescar no Rio Araguaia com a família e amigos”, contaram familiares.\nDescendente de uma família tradicional do município, João Lobo Neto era neto de João Lobo Filho, considerado um dos fundadores de Inhumas e figura atuante nas áreas agrícola e cartorial. Apesar de ter concluído o ensino médio, João não pôde seguir os estudos porque assumiu cedo as responsabilidades da fazenda herdada da família.\nMorre o fazendeiro João Lobo Neto