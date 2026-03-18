O fazendeiro João Lobo Neto, de 71 anos, que morreu em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, na segunda-feira (16), era conhecido na cidade pelo temperamento sereno, pela humildade e pela honestidade. A família não divulgou a causa da morte dele. Ao POPULAR, o filho do agricultor contou que ele teve uma infância difícil, mas construiu, ao longo das décadas, uma relação de respeito e admiração com moradores, vizinhos e familiares.\nMeu pai perdeu os pais aos 11 anos. Era o caçula de seis irmãos e foi criado pelas minhas tias Maria e Célia, com apoio dos irmãos mais velhos”, relatou o filho.\nDescendente de uma família tradicional do município, João Lobo Neto era neto de João Lobo Filho, considerado um dos fundadores de Inhumas e figura atuante nas áreas agrícola e cartorial. Apesar de ter concluído o ensino médio, João não pôde seguir os estudos porque assumiu cedo as responsabilidades da fazenda herdada da família.