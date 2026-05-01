Empresário Júlio César de Araújo e o fazendeiro José Alves Carneiro (Reprodução / Instagram Neguinho Auto Peças e TV Anhanguera)\nO fazendeiro José Alves Carneiro, de 57 anos, se tornou réu por matar a tiros o empresário Júlio César de Araújo, de 55, em frente a loja de autopeças, em Ceres, na região central de Goiás. Conforme a denúncia, o suspeito cometeu o crime por desentendimentos decorrentes de uma dívida, valor apurado pela Polícia Civil de mais de R$ 300 mil. O Ministério Público de Goiás (MPGO) ainda pediu julgamento pelo Tribunal do Júri e indenização à família.\nA Justiça decidiu por manter José Alves preso na Unidade Prisional de Ceres após negar o pedido de revogação da defesa, na última quarta-feira (27). Em nota ao POPULAR, as advogadas Eduarda Miranda da Costa Bernardes e Mirelle Gonsalez Maciel manifestaram respeito à denúncia destacando que o início da ação penal marca a fase apropriada para o exercício do contraditório e da ampla defesa, quando serão esclarecidas, de forma técnica, as circunstâncias reais dos fatos (veja a nota completa no final).