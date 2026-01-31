Goiânia realiza neste sábado (31) um Dia D de vacinação contra a febre amarela, com 63 pontos de imunização abertos em todas as regiões da capital. A mobilização, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde, acontece das 8h às 17h e busca ampliar a cobertura vacinal diante do risco de circulação do vírus.\nSegundo a Prefeitura de Goiânia, a ação faz parte de uma estratégia nacional do Ministério da Saúde para intensificar a vacinação em todo o país. Atualmente, a cobertura vacinal contra a febre amarela na capital é de 67,45%, índice considerado abaixo do ideal.\nBrasil cumpre meta de cobertura só para duas vacinas de recém-nascidos\nAgora obtido pelo SUS, chega a Goiás medicamento de alto custo que trata a hemofilia A\nAnvisa expande uso da Cannabis medicinal e deve aprovar cultivo no Brasil