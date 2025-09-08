Goiás registrou dois casos de febre amarela, segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). O primeiro caso foi confirmado em Abadia de Goiás e o segundo em Guapó, ambos em macacos. Um terceiro caso investigado em Aragoiânia foi descartado. A SES-GO explicou que os macacos não transmitem a doença e são vítimas como os humanos. Por isso, matá-los não impede a circulação do vírus no estado. Por conta dos casos confirmados, a SES-GO emitiu um alerta epidemiológico para todos os municípios goianos. Saiba quem deve se vacinar e locais de vacinação na reportagem:\nO vírus circula de forma cíclica, a cada cinco, sete anos, temos a possibilidade de ocorrência. Mas o que nos preocupa neste momento é que as coberturas vacinais para febre amarela estão muito baixas e, principalmente, em crianças menores de um ano. E se tem o vírus circulando e baixa cobertura, significa que temos pessoas susceptíveis que podem se contaminar”, afirmou a subsecretária de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim.