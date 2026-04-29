Uma doença pouco conhecida do grande público acaba de acender um alerta em Goiás. A febre Oropouche, transmitida pelo mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora, registrou o primeiro caso no estado, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o paciente é um homem adulto, residente no município.\nEm nota enviada ao POPULAR, a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis informou que a “situação está sendo acompanhada de forma criteriosa pelas equipes de saúde do município” (leia na íntegra ao final da matéria).\nDe acordo com a SES, o paciente procurou atendimento em uma unidade de saúde da cidade no dia 24 de março, inicialmente com suspeita de dengue, apresentando sintomas como exantema (manchas avermelhadas na pele), febre e tontura. Após acompanhamento clínico e realização de exames, foi confirmada a infecção por febre Oropouche. O quadro foi considerado leve, com evolução para cura, segundo a pasta.