Está vencido há 11 o prazo de 90 dias do acordo firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Conselho Municipal de Saúde (CMS), direcionado à definição de uma nova sede única do Centro de Referência em Diagnóstico Terapêutico (CRDT). Na manhã desta quarta-feira (26) uma reunião ordinária será realizada a fim de discutir essa situação da unidade, especializada em saúde e assistência a pacientes com doenças infectocontagiosas – tuberculose, hanseníase e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).\nA reunião será uma plenária do CMS, composto por usuários, trabalhadores , gestores e prestadores do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo também a SMS. Na pauta, a atual situação do CRDT e a urgência em reconstruí-lo em um espaço próprio e de fácil acesso para os usuários. O presidente do conselho, Venerando Lemes, conta que o fechamento da unidade de referência se deu no dia 29 de maio e que, alguns meses depois, tanto do fechamento quanto de algumas discussões, foi firmado no dia 15 de agosto, por meio de uma reunião entre o secretário da SMS Luiz Pellizzer e Lemes, um acordo com prazo de 90 dias para que o CRDT fosse remanejado para um local que o comportasse.