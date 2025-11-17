Familiares das crianças matriculadas no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Santos Dumont, região Oeste de Goiânia, foram informados durante reunião na noite da última sexta-feira (14) de que a unidade voltada a crianças até 4 anos deve ser fechada no fim deste ano letivo, e já preparam manifestações. A Secretaria Municipal de Educação (SME) alega que será feita uma reforma completa, a mesma será reaberta após este período – sem citar prazo para início ou fim da intervenção, nem tampouco previsão de reabertura. Servidores relatam, contudo, que a mesma deve ser extinta da rede municipal de ensino. A unidade conta hoje com 80 crianças matriculadas, sendo que 47 permaneceriam no próximo ano.\nPais denunciam superlotação em Cmeis de Goiânia\nPAC em Goiás tem só 30% de obras e ações concluídas