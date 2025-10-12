Tempo nublado em Goiânia. (Wildes Barbosa/O Popular)\nOs moradores de Goiás podem, finalmente, se preparar para o retorno das chuvas regulares. O alívio climático, esperado após o período de estiagem, tem grandes chances de se concretizar, de acordo com as projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão aponta o fenômeno La Niña como um fator crucial que deve favorecer a chegada dos temporais ao estado.\nAo POPULAR, André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), confirmou neste sábado (11) que a instabilidade deve se intensificar, com risco de chuvas e rajadas de vento em diversas regiões.As áreas que demandam maior atenção incluem as regiões central, sul e noroeste do estado.\nAs áreas que demandam maior atenção, incluem a região central, sul e noroeste do estado (Wildes Barbosa/O Popular)