Sexta-feira amanhece com tempo nublado em Goiânia (Diomiciogomes)\nO feriado nacional da Semana Santa na sexta-feira (3) terá tempo instável em Goiás, com sol, tempo nublado e risco de pancadas de chuva ao longo do dia, segundo André Amorim, gerente do Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo). Segundo Elizabete Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa será a previsão para o dia todo. “Condições de abertura de sol e pancadas de chuva vão persistir ao longo do feriadão”.\nAté o feriado, a partir desta quarta-feira (1º) e no decorrer da semana, a previsão do clima no estado será caracterizada pela formação de nebulosidade, e esse cenário favorecerá chuvas pontuais em todo o estado, em diferentes horários do dia, segundo André Amorim.\nNós temos neste trajeto de quarta, quinta, sexta até sábado nebulosidade. Isso está favorecendo o aumento de nuvens de chuva, mas são chuvas mais isoladas, chuvas pontuais e não está descartada a ocorrência de tempestades, como ocorreu em Goiânia”, explicou André Amorim.