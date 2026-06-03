O feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (4), vai alterar o funcionamento de diversos serviços públicos e privados em Goiânia e em cidades da Região Metropolitana. A data, tradicionalmente marcada por celebrações religiosas, também será uma oportunidade para quem pretende descansar, viajar ou colocar compromissos em dia.\nPara ajudar a população a se programar, O POPULAR reuniu informações sobre o funcionamento de repartições públicas, unidades de saúde, comércio e outros serviços essenciais durante o feriado. Confira o que abre, o que fecha e quais atendimentos serão mantidos em caso de emergência.\nGoverno de Goiás\nEm razão do feriado na quinta (4) e do decreto de ponto facultativo na sexta-feira (5), haverá alterações no funcionamento das repartições públicas do estado. Segundo o governo, o feriado prolongado não irá impactar as atividades essenciais.