O feriado nacional de Tiradentes, celebrado nesta terça-feira (21), vai alterar a rotina de quem vive e trabalha na capital e na região metropolitana de Goiânia. Alguns órgãos optaram pelo descanso prolongado e decretaram ponto facultativo na segunda-feira (20). Desta forma, o funcionamento dos órgãos públicos municipais e estaduais reabre normalmente na quarta-feira (23). O POPULAR preparou um roteiro completo com o que abre e o que fecha na capital e região metropolitana (confira abaixo o cronograma).\n-WEBSTORIES - Feriado de Tiradentes: Veja o que abre e o que fecha na Grande Goiânia (1.3399674)\nGoiânia\nVapt Vupt\nAs unidades vão funcionar até sábado (18), e os demais atendimentos serão normalizados a partir de quarta-feira (22). Os usuários devem agendar os serviços previamente por meio do portal www.vaptvupt.go.gov.br.