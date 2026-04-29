O feriado do Dia do Trabalhador altera o funcionamento de órgãos públicos e do comércio em Goiânia e na Região Metropolitana nesta sexta-feira (1º). Com horários reduzidos ou unidades fechadas, as atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira (4). O POPULAR preparou um roteiro com o que abre e o que fecha; confira o cronograma:\nGoiânia\nSaúde\nToda a rede de urgência e emergência funcionará 24h durante o feriado, para atendimento de crianças e adultos, incluindo:\n- Centros de Atenção Integrada à Saúde (CAIS): Campinas, Vila Nova, Finsocial, Bairro Goiá e Cândida de Morais;\n- Unidade de Pronto Atendimento (UPAs): Noroeste, Itaipu, Jardim América, Novo Mundo e Chácara do Governador;\n- Centros Integrados de Atenção Médico Sanitária (CIAMS): Urias Magalhães.\nOs serviços de vacinação vão funcionar nos oito Centros Municipais, das 8h às 18h.