O governo de Goiás lançou, nesta quarta-feira (16), o Sistema Integrado de Monitoramento e Alertas de Goiás (Sima-GO), plataforma que utiliza inteligência artificial (IA) para identificar com maior agilidade focos de incêndio por todo o Estado. A ferramenta analisa quase em tempo real informações recebidas por cerca de sete satélites, permitindo identificar áreas de risco, orientar decisões rápidas no combate aos focos de incêndio e acompanhar a evolução de queimadas florestais.\nO Sima-GO, que vem sendo utilizado de forma experimental há mais de 60 dias, tem acesso ao mapa de Goiás com todos os focos de incêndio, sendo capaz de identificar uma queimada em questão de segundos e permitindo encaminhar um alerta para o Corpo de Bombeiros. Reunindo informações dos bancos de dados meteorológicos, ambientais e operacionais, a ferramenta revela a área atingida pelo fogo, mostra o melhor trajeto para as equipes chegarem ao local e consulta o histórico de queimadas na região a fim de criar medidas preventivas.