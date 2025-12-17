Segundo o TJ, a ferramenta também ajuda a analisar processos, dependências, ações coletivas e até possíveis pedidos abusivos (Ton Paulo/ O Popular)\nUma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) será lançada nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na próxima quinta-feira (18), em Brasília (DF), durante evento Inteligência Artificial no Poder Judiciário.\nBerna, como é chamada, foi criada para ler, interpretar e agrupar automaticamente documentos jurídicos, permitindo ao Judiciário identificar atividades repetitivas ou em grande quantidade. Segundo o TJ, a ferramenta também ajuda a analisar processos, dependências, ações coletivas e até possíveis pedidos abusivos.\nDe acordo com o órgão, a ferramenta não substitui a atuação humana, mas oferece recursos técnicos para decisões mais organizadas, padronizadas e rápidas.