-VÍDEO: Ferrari e cavalos em frente a bar chamam atenção e divertem a web, em Goiânia; vídeo (1.3370682)
Uma cena curiosa registrada no Setor Marista, em Goiânia, viralizou nas redes sociais ao mostrar uma Ferrari vermelha estacionada em frente a um bar, ao lado de dois cavalos. O contraste entre o carro de luxo e os animais chamou a atenção de quem passava pelo local e divertiu internautas.
O vídeo, publicado nas redes sociais, leva a legenda: "Cada um com seu cavalo". As imagens foram embaladas por uma música de Leandro e Leonardo, o que reforçou o tom bem-humorado da publicação.