-BRIGA_NIVER_VICE (1.3377757)\nA festa de aniversário do vice-prefeito de Guapó, Alex Divino Vieira (Podemos), terminou em briga, no distrito de Posselândia, na Região Metropolitana de Goiânia. Imagens gravadas no local mostram pessoas trocando socos e empurrões próximo a um carro com som automotivo. Em outro registro, dois policiais interceptam uma mulher (veja o vídeo acima). Ninguém foi preso.\nO caso aconteceu na noite de sábado (21). Nas redes sociais, o político anunciou que era a “2ª Edição do evento #NiverDoVice”. A reportagem entrou em contato com o vice-prefeito, como também seu gabinete, mas não teve retorno.\nAo POPULAR, a Prefeitura de Guapó informou que ao menos quatro pessoas se envolveram na confusão, sendo duas mulheres e seus companheiros. A festa estava se aproximando do final e encerrou após a briga, conforme a gestão. De acordo com a administração, o evento não era institucional.