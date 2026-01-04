-VÍDEO: Estrutura se rompe em festa em Pirenópolis (1.3357116)\nUm rompimento na cobertura de uma festa de Réveillon em Pirenópolis, no interior de Goiás, chamou atenção dos participantes e viralizou nas redes sociais. O episódio, registrado durante o evento Viva Piri, acabou criando uma espécie de “cachoeira” improvisada quando o acúmulo de água da chuva rompeu parte da estrutura.\nSegundo a organização do evento em nota ao POPULAR, o incidente foi provocado por uma chuva intensa e prolongada, que atingiu não apenas Pirenópolis, mas diversas cidades do Estado.\nNa noite do dia 02 para o dia 03, o evento Viva Piri foi impactado por uma chuva extremamente intensa e contínua, com duração aproximada de três horas [...] O volume de água acabou se acumulando em pontos da cobertura, uma estrutura temporária montada para o evento, e isso levou ao rompimento parcial. Técnicos e brigadistas atuaram no local para reduzir riscos e isolar áreas", informou a produção (confira a nota na íntegra ao final da matéria).