-FETO TUBULAÇÃO (1.3422578)\nUm feto de aproximadamente 30 semanas foi encontrado dentro de uma caixa de gordura durante a limpeza de tubulações de um condomínio em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, segundo a Polícia Militar (veja vídeo acima). A Polícia Civil investiga o caso.\nO feto foi encontrado por funcionários do condomínio localizado no Residencial Parque Itatiaia na tarde de segunda-feira (15). A Polícia Científica informou que se trata de um natimorto, feto que nasceu sem vida, do sexo feminino.\nMulher é condenada à prisão e a pagar R$ 20 mil ao tentar causar aborto de colega de trabalho com agressões em shopping\nCasal é indiciado por aborto ilegal no interior de Goiás\nDe acordo com a polícia, o feto já estava em fase avançada de decomposição. A PC solicitou as perícias necessárias e abriu procedimento policial para apurar os fatos. Algumas pessoas já foram ouvidas; a investigação segue em andamento.