-Romaria Náutica (1.3440816)\nA fé e a devoção a Nossa Senhora da Abadia ganharam as águas do Lago Corumbá IV, em Abadiânia, na segunda edição da Romaria Náutica. O evento reuniu mais de 300 embarcações, entre moradores locais e visitantes, que percorreram 30 quilômetros (assista acima).\nConforme exibido pela TV Anhanguera, a frota de barcos e lanchas acompanhou a imagem da santa, criando um cenário que atraiu a atenção de quem acompanhava a celebração das margens do lago. As embarcações saíram do Condomínio Escarpas Eco Parque e finalizaram o trajeto no Condomínio Aurora do Lago. O momento de celebração ocorreu no último sábado (1°).\nA Romaria Náutica faz parte das festividades em honra a Nossa Senhora da Abadia, cuja data oficial de comemoração é 15 de agosto. O período é marcado por diversas celebrações, novenas e procissões em várias paróquias do estado, reforçando a importância da padroeira para os fiéis goianos. As atividades seguem até o dia 16 (veja a programação completa ao final do texto).