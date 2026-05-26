Bispo Wilton Xavier durante celebração religiosa (Reprodução/Instagram da Igreja Fonte da Vida)\nMuitas pessoas usaram as redes sociais para homenagear o bispo Wilton Xavier dos Reis, de 57 anos, que morreu no último sábado (23). Em um comentário, um fiel relatou que se encontrou por acaso com o líder religioso no dia 8 de maio. "Conversamos por uns 15 minutos. A gente não sabia que aquele reencontro inesperado era também uma despedida", revelou o internauta.\nEm outro comentário, uma fiel descreveu o caso como uma perda irreparável e destacou o papel que o bispo exerceu em sua vida. "O senhor foi um pai para nós, um grande amigo. Somos gratos a Deus pela sua vida, só temos que dizer nosso muito obrigado por ter sido nosso amparo", expressou.\nO apóstolo César Agusto também homenageou o bispo Wilton Xavier em uma postagem na internet. Ele, que também é fundador da Igreja Fonte da Vida, afirmou que o bispo foi um amigo leal e disposto a realizar a obra. "Com toda convicção posso dizer: foi um verdadeiro homem de Deus, não somente pelos dons ou talentos que possuía, mas pelo seu caráter e coração compromissados com o Senhor e o reino", destacou.