-corpus_montagem_goiania.mp4 (1.3418449)\nA fé se transformou em arte nas ruas de Goiânia nesta quinta-feira (4). Em celebração ao Corpus Christi, centenas de fiéis dedicaram as primeiras horas do dia à confecção dos tradicionais tapetes de serragem. A iniciativa, que une devoção, história e comunidade, transformou o asfalto próximo às igrejas em um imenso mosaico colorido, preparando o caminho para a procissão solene que homenageia o 'Corpo de Cristo'. Desde cedo, paroquianos de diferentes idades que trabalharam para dar vida aos desenhos se organizaram em mutirões com as serragens coloridas, moldes de madeira, pó de café, tampinhas e flores.\nDe acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a solenidade de Corpus Christi é uma manifestação pública da fé católica na presença real de Cristo na Eucaristia. A tradicional procissão simboliza o caminhar de Jesus ao lado de seu povo, levando bênçãos às famílias, comunidades e cidades. Esta celebração estende o mistério vivenciado na Quinta-Feira Santa, quando, durante a Última Ceia, Jesus instituiu a Eucaristia.