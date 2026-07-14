As inscrições para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) referente ao segundo semestre de 2026 estão abertas. De acordo com o calendário divulgado pelo MEC (Ministério da Educação), o prazo para participar do processo seletivo terminará na próxima sexta-feira (17).\nSegundo a pasta, 44.867 novas vagas estarão disponíveis no processo de segundo semestre. O MEC também afirma que pretende ofertar as vagas que eventualmente permanecerem não ocupadas, até o limite do total previsto para este ano.\nO Fies permite que o estudante termine a graduação sem precisar pagar as mensalidades durante o curso. Com isso, o início do pagamento é adiado para após o período da formatura, com valores proporcionais à renda do aluno.\nVagas para sargento temporário no Exército: veja cronograma de processo seletivo com salários a partir de R$ 4 mil