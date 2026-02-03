O MEC (Ministério da Educação) abre nesta terça-feira (3) as inscrições do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) do primeiro semestre de 2026.\nO programa do governo federal oferece financiamento com juros zero para estudantes com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. O pagamento do valor financiado tem início após a conclusão do curso, com parcelas ajustadas à renda do aluno.\nPara se inscrever no Fies, os interessados devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até a próxima sexta-feira (6). O resultado do processo será divulgado no dia 19 de fevereiro.\nJovem autista passa no vestibular para medicina, em Anápolis\nProuni divulga 1ª chamada com 594 mil bolsas em faculdades privadas\nBrasileiros podem usar nota do Enem para estudar em Portugal\nSão aptos a participar do processo os candidatos que tenham obtido notas do Enem a partir da edição de 2010 igual ou superior a 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento e que não tenham zerado a redação. Além disso, os interessados precisam ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos (R$ 4.863).