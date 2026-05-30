Ao acessar o painel de monitoramento das filas de espera da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), a área destinada às consultas de cardiologia pediátrica registra 241 pacientes aguardando atendimento, com tempo médio de espera de 13,9 dias. A realidade relatada por famílias goianas, porém, é diferente. Mães ouvidas pelo POPULAR afirmam enfrentar meses de espera para conseguir desde a primeira consulta até o acompanhamento ambulatorial após cirurgias cardíacas. Entre elas, o sentimento é de desespero, já que a demora no atendimento pode agravar o quadro clínico e, nos casos mais graves, levar à morte.\nEm Goiás, o fluxo de atendimento de crianças cardiopatas tem início na atenção primária, responsável por encaminhá-las, via regulação, para o atendimento especializado. Atualmente, o acompanhamento especializado está concentrado no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). Os pacientes que necessitam de cirurgia cardíaca são encaminhados ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), enquanto aqueles que dependem de consultas, exames e acompanhamento ambulatorial permanecem sob os cuidados do Hecad.