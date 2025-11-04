Uma força-tarefa feita em outubro pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), com um total de 71 servidores, conseguiu zerar os processos de licenciamento ambiental que estavam na pasta desde maio deste ano. O trabalho resultou em laudos para 867 processos em um mês de trabalho, o que é considerado um feito inédito para a pasta. O serviço conseguiu resolver todas as pendências que constavam até o último dia de setembro deste ano. Ao todo, foram 286 licenças emitidas (33%), 484 processos notificados (quando é necessária alguma mudança ou verificada pendência) e 97 indeferidos.\n“Quando a gente demora para dar licença ou para analisar pelo menos o processo, as pessoas não esperam e vão lá e implantam sem licença, o que é péssimo para o meio ambiente. Então a gente vai trazer a fila para um lugar razoável”, afirma a secretária Andréa Vulcanis.