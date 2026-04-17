Goiás entra em situação de emergência em saúde para conter o avanço das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (Srags). Nesta quinta-feira (16), a lista de espera por um leito de UTI no estado chegou a 38 pessoas com indicações de terapia intensiva para Srag, divididos entre casos pediátricos, neonatal e adultos. A alta no número de casos e a baixa cobertura vacinal, de apenas 16%, pressionam a rede pública, que já opera com ocupação máxima em unidades infantis.\nDe acordo com o secretário de Estado da Saúde, Rasível Santos, a maior pressão por internações de alta complexidade está concentrada no público infantil. Dos 38 pacientes que aguardavam vaga em UTI nesta quinta, 26 eram crianças, um recém-nascido (neonatal) e 11 adultos. Somente nas últimas 24 horas, o estado havia registrado 112 pedidos de internação relacionados à síndrome, somando leitos de enfermaria e terapia intensiva.