“Quando eu chego na escola e vejo os dois lá, eu me sinto feliz. Fico tão feliz quando vejo eles dois ali na sala”, relata Selma (Benjamin Bagmanian / Prefeitura de Goiânia)\nAos 51 anos, Selma Santos Barrozo decidiu voltar a estudar e acabou levando os pais, de 74 e 69 anos, para a sala de aula. Moradora de Goiânia, ela conheceu a Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Prefeitura de Goiânia ao procurar uma escola para matricular o filho. Hoje, Selma e o pai, Francisco Nonato Barrozo, de 74 anos, estudam na mesma turma. A mãe, Maria da Paz Pereira Santos Barrozo, de 69 anos, também voltou aos estudos, mas está em outra sala.\nEm entrevista ao jornal O POPULAR, Selma conta que a volta à escola trouxe uma experiência inesperada. Para ela, dividir a sala de aula com o pai traz familiaridade e fortalece o apoio mútuo nas atividades.