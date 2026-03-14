-Vídeo (1.3385880)\nLorena Batista, filha do cantor Amado Batista, era médica veterinária, policial federal e cantora, contou o irmão dela Bruno Batista à repórter Eliane Barros. Lorena morreu nesta sexta-feira (13), aos 46 anos, em Goiânia, após complicações de um câncer. O velório acontece neste sábado (14) apenas para familiares. Nas redes sociais, Amado Batista publicou uma homenagem para a filha e destacou o legado de orgulho deixado por ela.\nForam tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela. Ver uma filha partir é inverter a ordem da natureza, é sentir a alma descompassada", escreveu.\nAmado Batista também agradeceu as mensagens de carinho, orações e respeito do público. "Agradeço do fundo do meu coração por todas as mensagens de carinho, pelas orações e pelo respeito que vocês, meu público querido, têm demonstrado com a minha família neste momento de luto. A música continua, pois ela era alegria, e eu seguirei cantando por ela e para vocês", disse.