Diagnosticada com lúpus e uma síndrome rara, universitária completaria 23 anos nesta semana (Reprodução/Instagram Ysabella Maria Matos dos Santos)\nDona de uma presença marcante e boas risadas, assim era conhecida Ysabella Maria Matos dos Santos, de 22 anos, que morreu vítima de encefalite autoimune e NORSE, decorrentes de uma inflamação causada pelo lúpus. A jovem era estudante de Relações Públicas na UFG, trabalhava como Social Media e produtora de conteúdo, e era filha da conselheira de Saúde Rosália Pereira Matos.\n“Ao longo de sua trajetória, Ysa nos presenteou com sua presença marcante, boas risadas, criatividade e muito talento em direção de arte”, disse em nota a Associação Atlética Acadêmica de Comunicação e Informação do curso de Relações Públicas da UFG.\nA professora Luana Silva Borges, que ministrou a disciplina de Crônica e Crítica Literária no Jornalismo para Ysabella, lamentou a morte da jovem e disse que ela era aplicada.