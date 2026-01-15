Diagnosticada com lúpus e uma síndrome rara, universitária completaria 23 anos nesta semana (Reprodução/Instagram Ysabella Maria Matos dos Santos)\nA estudante Ysabella Maria Matos, que morreu vítima de encefalite autoimune e NORSE, decorrente de uma inflamação causada pelo lúpus, neste domingo (11), completaria 23 anos de idade nesta quinta-feira (15). Em memória da jovem, familiares e amigos vão se reunir na missa das 19h na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Auxiliadora, localizada na Rua Dez, no Setor Central em Goiânia.\nO POPULAR apurou que Ysabella Maria deu entrada na emergência de um hospital de Goiânia no dia 28/12/2025 e foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Foram realizados diversos exames para entender a causa, que apontaram que ela estava com lúpus e, além disso, com uma síndrome rara, NORSE, que estava causando crises convulsivas.