Jéssica Keller descreveu a perda como irreparável e compartilhou a saudade cotidiana (Arquivo pessoal/ Jéssica Keller)\nJéssica Keller, filha da empresária Isabel Cristina Gonzaga, de 59 anos, desabafou ao POPULAR sobre a perda da mãe, ocorrida após procedimentos estéticos em Goiânia. Ao descrever o vínculo entre as duas, Jéssica afirmou que Isabel era a pessoa com quem ela podia "contar para tudo" e "o único amor" que possuía. A empresária faleceu no último domingo (8), e a causa da morte está sob investigação; o laudo cadavérico deve esclarecer se o óbito está relacionado ao uso de polimetilmetacrilato (PMMA).\nVeja mais detalhes do caso na TV Anhanguera: Mulher morre após fazer procedimento estético em Goiânia\nEm um desabafo nas redes sociais, a filha de Isabel Cristina revelou que as últimas palavras da mãe foram: "Mamãe te ama muito, minha filha, vai ficar tudo bem". Ao POPULAR, Jéssica Keller descreveu a perda como irreparável e compartilhou a saudade cotidiana, lembrando que a empresária mantinha o hábito de passear com seus quatro cães todos os finais de tarde.