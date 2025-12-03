Jovem foi encaminhada pelo Samu para o Hospital Municipal de Itaberai, mas não resistiu. (Reprodução/ Redes Sociais)\nA administradora Gabrielle Porto de Castro, de 30 anos, filha dos empresários Sérgio Castro e Laura Porto, morreu após o carro em que estava com o namorado bater em outro veículo e capotar, informou o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu nesta terça-feira (2) na GO-070, próximo a Itaberaí, na região noroeste de Goiás.\nConforme os bombeiros, Gabrielle foi encontrada próxima do veículo inconsciente, com hemorragias e várias contusões. A corporação informou que, após o capotamento, a vítima foi atingida por uma caminhonete Ford F-350. A jovem foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Itaberai, mas não resistiu.\nAo POPULAR, o hospital informou que João Morais, namorado de Gabrielle, teve escoriações leves e não chegou a ficar internado. Segundo o hospital, após receber alta, o jovem saiu acompanhado dos pais de Gabrielle.