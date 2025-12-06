Gabrielle Porto de Castro, de 30 anos, filha de empresários da cidade de Goiás, é lembrada por amigos e familiares como uma jovem alegre, trabalhadora e muito prestativa. Ela morreu após o carro em que estava capotar na GO-070, na terça-feira (2), na GO-070, próximo a Itaberaí, na região noroeste de Goiás.\nFormada em Administração pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Gabrielle trabalhava com os pais na administração do Balneário Clube Santo Antônio. O pai dela, Sérgio de Castro, contou ao G1 Goiás que a filha era seu “braço direito” na gestão do espaço e que a família vive um momento muito delicado.\nGabrielle havia retornado recentemente ao Brasil após passar cerca de um ano fora. Ela morou em Londres, onde trabalhou em uma empresa de limpeza durante um intercâmbio. Lá, fez vários amigos e conheceu o noivo, com quem planejava se casar em junho de 2026.