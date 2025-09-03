Rita de Cássia Rosária da Silva, de 27 anos, morreu em acidente na GO-305, em Cumari (Arquivo pessoal / Maria Cecília)\nRita de Cássia Rosária da Silva, de 27 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (3) após o carro capotar e cair em uma ribanceira na GO-305, em Cumari, no sudeste goiano. A Prefeitura de Cumari decretou ponto facultativo devido a morte da jovem, que é filha de um funcionário público e já atuou como estagiária na gestão municipal.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo trafegava pela rodovia quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou várias vezes. A vítima foi arremessada para fora do carro e sofreu traumatismo craniano grave, conforme os militares.\nO Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e que encontrou o corpo fora do carro, sem sinais de vida. Foram realizadas buscas dentro do carro e não foi encontrado nenhuma outra vítima.