Rita de Cássia Rosária da Silva, de 27 anos, morreu em acidente na GO-305, em Cumari (Arquivo pessoal / Maria Cecília)\nA filha de um funcionário público de Cumari, no sudeste goiano, que morreu após o carro que ela dirigia capotar e cair em uma ribanceira na GO-305, seria tia pela primeira vez, revelou ao POPULAR a cunhada que está grávida, Maria Cecília. Segundo a parente, Rita de Cássia Rosária da Silva, de 27 anos, era uma pessoa sempre sorridente, prestativa e que amava estar junto da família.\nA Rita era uma pessoa de luz, sempre sorridente e com uma alegria que contagiava a todos ao seu redor. Prestativa e de coração generoso, nunca mediu esforços para ajudar quem precisasse, sempre colocando o bem-estar do próximo à frente do seu. Amava estar junto da família e muito dedicada ao trabalho. Muito sonhadora! Difícil demais pensar em coisas boas sobre ela, ela era incrível demais", descreveu.