Locutor Célio Pereira, de 66 anos, assassinado a facadas (Arquivo pessoal/Geanine Pereira)\nA morte do locutor de rádio Célio Pereira da Silva, de 66 anos, vítima de um ataque a facadas, causou revolta e indignação entre familiares. O crime ocorreu na zona rural de Cromínia, no sul de Goiás. Em uma publicação nas redes sociais, a comerciante Geanine Pereira, filha de Célio, desabafou sobre a perda e cobrou Justiça. “Que aperto no peito. Meu pai, o senhor não merecia ter partido dessa forma tão cruel”, escreveu.\nAo jornal O POPULAR, Geanine descreveu o pai como um homem simples, alegre e trabalhador. Célio mantinha uma rotina ativa e dividia o tempo entre dois empregos: fazia o transporte de encomendas entre Goiânia e cidades do interior e trabalhava como locutor aos finais de semana. Conhecido como “Célio do Som”, ele morava em Pontalina, onde também funcionava a rádio em que atuava.