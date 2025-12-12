Geovana Alves de Jesus e sua mãe, Lídia Luciano (Arquivo pessoal / Lídia Luciano)\nA jovem Geovana Alves de Jesus, de 22 anos, que faleceu na última segunda-feira (8) em Novo Brasil, região oeste do estado, sofria de hipertensão arterial pulmonar, uma doença rara e grave que provoca pressão alta nas artérias pulmonares, o que dificulta o fluxo sanguíneo e leva à sobrecarga do lado direito do coração. Geovana era filha de Lídia Luciano, missionária evangélica de 43 anos. Segundo a mãe, ambas receberam o diagnóstico há cerca de dois anos e estavam em tratamento em Goiânia.\nAo POPULAR, Lídia contou que Geovana precisava realizar o transplante de pulmão e coração, mas não resistiu à espera e morreu na última segunda-feira (8).\nO coração dela teve insuficiência cardíaca, aí ela ficou entubada. Saiu da entubação só para a gente poder se despedir, porque ela não aguentaria se levantar. O coração não resistia a esse movimento”.