-Mulher queimada viva em Goiás (1.3375598)\nA filha de 6 anos de Mariana Melo Soares de Oliveira tentou apagar as chamas que consumiam o corpo da própria mãe usando uma almofada. O relato foi feito pelo filho mais velho da vítima, Eduardo Soares de Alcântara, de 21 anos, que gravou um depoimento para a TV Anhanguera (veja vídeo acima). Mariana morreu, em Goiânia, cinco dias após ter sido incendiada pelo ex-marido, em Campos Belos, no nordeste de Goiás.\nEle comprou o álcool, arrebentou a porta da casa dela. Ela estava com a filhinha dela, de 6 anos. Minha mãe saiu, começou a lutar com ele, quando ele jogou o álcool e colocou fogo na minha mãe, na frente da minha irmã”, disse Eduardo.\nO crime aconteceu na madrugada do dia 11 de fevereiro. Como o nome do investigado não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta reportagem.