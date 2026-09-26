-leucemia_goias_morte.mp4 (1.3460888)\nMorreu, aos 23 anos, a influenciadora digital Camille Vitória Araújo e Souza, filha do radialista Luciano Sassinhora. A jovem goiana faleceu nesta sexta-feira (25), após uma longa batalha contra a leucemia. Em suas redes sociais, Camille documentava abertamente a rotina de seu tratamento, usando sua visibilidade como um canal de conscientização e alerta sobre a doença.\n"Oi, gente, eu sou a Camille Vitória, tenho 23 anos, e nesta segunda-feira agora, dia 25 [maio], eu descobri que eu tenho leucemia linfóide aguda, LLA do tipo B. E o intuito desse vídeo é compartilhar com vocês os sintomas, o que aconteceu e que tudo aconteceu de uma forma muito rápida, e alertar todo mundo. E também, principalmente, mostrar para vocês a minha trajetória a partir de agora, compartilhar como vai ser esse processo para vocês", disse Camille em um vídeo explicando sobre como descobriu o diagnóstico.